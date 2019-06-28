الكعبي  يدعو لتشريع قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية

2019/06/28 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة تستدعي من المؤسسة التشريعية إقرار قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية .

واضاف الكعبي لدى حضوره جلسة حوارية في القاعة الدستورية في مجلس النواب لبحث مسودة قانون حق الوصول الى المعلومة التي تنظمها منظمة برج بابل ، مخاطبا النقابات سيما ” الصحفيين والمحامين ” والاتحادات والمنظمات ذات العلاقة لارسال المقترحات بخصوص قانون حق الحصول على المعلومة ، اضافة الى استمرارية التنسيق في إنضاج التشريعات ضمن طروحات ورؤى دقيقة وهادفة من شانها الحفاظ على سير العملية الديمقراطية وخدمة المواطن بصورة مباشرة .

وحضر الجلسة عدد من النواب الحاليين والسابقين، وأعضاء لجنة حقوق الانسان النيابية، واعضاء حقوق الانسان، و نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وعدد من المستشارين في الرئاسات الثلاث :

واشار الكعبي الى ان النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني شركاء حقيقيون لمجلس النواب ولهم دور ومسؤولية كبيرة خلال هذه الدورة في مساندة مجلس النواب في إنضاج الأفكار وطرح وجهات النظر للخروج بتشريعات رصينة وذات اثر ، داعيا المنظمات لممارسة دورها التثقيفي والتحشيدي في إقرار القوانين ” التأسيسية ” او الخلافية .

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