هديل وضاح - الانتحار في العراق

2019/06/28 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هديل_وضاح الانتحار في العراقشهدت الفترة الاخيرة الكثير من حوادث الانتحار في العراق نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية وغياب الامن والبطالة والتفكك الاسري الخ...ان ازدياد نسبة الظواهر السلبية التي تهدد امن المجتمع بأسره باتت تشكل خطرا كبيرا، وفي الوقت الراهن ادى نمط الحياة التعيس والعوز المادي الذي اخذ ينيخ بكاهل ثقله على المرء، ادى بهذا الانسان الى ان يلجأ بصورة مباشرة الى ان يضع حدا لتعاسته اي الانتحار، وه......

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