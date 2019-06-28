جاسم ألصفار - الاذلال والمقاومة في ثلاث محطات....

2019/06/28 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار امريكا في ممارساتها وتصريحات رئيسها دونالد ترامب تضع نفسها فوق الجميع ولا تتردد عن أي اعلان فيه اذلال واستخفاف بالاخرين، دول وحكومات وملوك ورؤساء، من بينهم ملك السعودية ورئيس كوريا الشمالية والدولة التركية، أو معاقبة ايران وروسيا والصين وحتى حلفائها الغربيين بمن فيهم كندا، أقرب حلفائها في القارة الامريكية، والقائمة تطول لتشمل دول شرق اوسطية وافريقية وغيرها في امريكا اللاتينية.امريكا لا تفهم سو......

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