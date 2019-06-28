2019/06/28 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد:حسام الشاعر سامية قاسم ملحم “سامية شنگالي” ايزيدية سموقية من مواليد شنگال 1994 من قصبة دوكري في ناحية سنوني ضمن قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق ، هي طالبة جامعة في كلية العلوم الإنسانية قسم علم النفس جامعة المو، شاعرة وناشطة مدنية، مؤسسة و مديرة كروب كانيا سبي الطوعي للنشاطات الإنسانية والتعليمية.شنكالي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامية، طالبة ونازحة بدل أن تطلب الاستغاثة اغاثت و أعالت النازحين والطلاب) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامية، طالبة ونازحة بدل أن تطلب الاستغاثة اغاثت و أعالت النازحين والطلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).