أوبريت “أولاد العم” جسد المحبة والإخاء بين الكويت والعراق

2019/06/28 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مهرجان الكويت للموسيقى أنشطته على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، حيث قدمت جمهورية العراق أوبريت “أولاد العم” وسط حضور كبير من الجمهور غصت به قاعة المسرح عن بكرة أبيها، وكان في مقدمة الحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة كامل العبد الجليل والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش وأركان السفارة العراقية وعدد...

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