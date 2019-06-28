وزير الخارجية يصل الى مقر السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ، الخميس 27 حزيران 209، الى مقر السفارة البحرينية ببغداد عقب انجلاع تظاهرات انزلت العلم البحريني.

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الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها من بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

طالب السفير البحريني صلاح المالكي، الخميس (27 حزيران 2019)، السلطات العراقية بتأمين مقر سفارة المنامة ببغداد وذلك اثر تظاهرة انزلت العلم البحريني ورفعت العلم الفلسطيني مكانه.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إن &

بغداد اليوم _ بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من محكمة التمييز الاتحادية، تضمنت تورط مدير مطار النجف الجديد، عيسى الشمري، بقضية هدر للمال العام في المطار، خلال العام الماضي 2018.

ونصت الوثيقة الموقعة من رئيس محكمة التمي

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