التغيير النيابية تطالب الرئاسات الثلاث بموقف تجاه القصف المستمر لقرى وقصبات عراقية

2019/06/28 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالبت كتلة التغيير النيابية، الرئاسات الثلاث بايقاف القصف التركي لمناطق حدود اربيل .

وقال النائب عن التغيير كاوه محمد في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" مرة اخرى قامت اليوم الطائرات التركية بقصف مناطق حدودية اهلة بالسكان تابعة لمحافظة اربيل و ادت الى استشهاد اربعة مواطنين و جرح خمسة اخرين و كلهم من المواطنين العزل الساكنين في المنطقة".واضاف" في الوقت الذي نستنكر و بشدة هذه الخروقات المتكررة للسيادة العراقية و القصف العشوائي لمناطق واسعة من اقليم كردستان بدون اي رادع و ردع لا من قبل الحكومة الاتحادية و لا من قبل حكومة اقليم كردستان، نؤكد مرة اخرى على ضرورة ايقاف هذه التدخلات اليومية للحكومة التركية في الاراضي العراقية".وطالب الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي و بالآخص الرئاسات الثلاث " بموقف جدي و حازم تجاه القصف المستمر لقرى و قصبات عراقية-كردستانية حدودية و الدفاع عن مواطنين عزل يستحقون حياة امنة و كريمة و ليس العيش يوميا تحت سقف وابل من النيران".ودعا الامم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ان" يكون لهم دور في ايقاف الهجمات المتكررة للطائرات التركية و الحد من استشهاد و نزوح مواطني تلك المناطق".انتهى

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