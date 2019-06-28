البحرين تسحب سفيرها من بغداد ووزيرا الداخلية والخارجية يصلان مبنى السفارة

2019/06/28 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان الخارجية البحرينية تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.‏ ‏ وعليه، قررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، وتحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين...

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