استهداف نادي النفط في حي اور شمال بغداد بقذائف صاروخية

2019/06/28 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، في بغداد، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا مساء اليوم الخميس، نادي النفط في حي اور شرقي العاصمة بقذائف صاروخية.

وأوضح المصدر لـ"العهد

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