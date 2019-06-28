استهداف مقر نادي نفط ميسان الترفيهي بعبوات صوتية

2019/06/28 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني، في ميسان، بأن عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم الخميس، في مقر نادي نفط ميسان الترفيهي وسط المحافظة.

وأوضح المصدر لـ"العهد نيوز"،

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