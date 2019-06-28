وكالة اسيوشتد برس تنشر الآن تقريرا عن الهجوم على السفارة البحرينية في بغداد ترجمة خولة الموسوي

2019/06/28 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة اسيوشتدبرس في خبر لها عن اقتحام سفارة البحرين في بغداد وقالت اقتحم المتظاهرون مجمع السفارة البحرينية في بغداد مساء الخميس ، وقاموا بإزالة العلم من أعلى المبنى واستبداله بلافتة فلسطينية احتجاجًا على مؤتمر عُقد في الدولة الخليجية لتعزيز السلام بين العرب والإسرائيليين.وقال مسؤول أمني عراقي إن المحتجين شقوا طريقهم عبر اختراق البوابة...

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