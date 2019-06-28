2019/06/28 | 00:25

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مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم على موقع مراقبة شمال سوريا

الجمعة

28

حزيران

2019 :

12:04 am

38

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم على موقع مراقبة في

محافظة ادلب شمال سوريا

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