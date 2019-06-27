صدر حديثا : أمل وعجلات الزمن – قصة للأطفال

2019/06/28 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدر حديثا : عن أ.دار الهدى للطباعة والنشر قصة للأطفال بعنوان ” أَمَل وَعَجَلاتُ الزَّمَنِ” بإشراف الاستاذ سهيل ابراهيم عيساوي ، رسومات الفنانة العراقية هيفاء عبد الحسين ، تدقيق لغوي صالح أحمد كناعنة ، تقع القصة في 24 صفحة من الحجم الكبير ، غلاف سميك مقوى .

القصة هي ثمرة دورة للكتابة الابداعية نظمتها المكتبة العامة ومديرها الاستاذ ابراهيم ضراغمة لطلاب المرحلة الابتدائية في كفرمندا .



تطرح القصة قضية الاعاقة وتقبل المجتمع للطفل المعاق ، وكيف تواجه الطفلة أمل كل التحديات “اسْتَيقَظَتْ أَمَل مِنْ سُباتِها العَميقِ؛ فَوَجَدَتْ نَفْسَها في المَشْفى، حاوَلَتْ أَنْ تَنْهَضَ مِنْ سَريرِها لَكِنْ دونَ جَدْوى، فَصَرَخَتْ بِصَوتٍ عالٍ، سَمِعَتْها المُمُرِّضَةُ وَهَرْوَلَتْ نَحْوَها مُسْرِعَةً، وَبَدَأَتْ تَنْهَمِرُ الأَسْئِلَةُ عَلى المُمَرِّضَةِ: لِماذا أَنا هُنا؟ وَماذا حَدَثَ لي؟ وَلِماذا لا أَسْتَطيعُ الحِراكَ؟ وَأَينَ قِطَّتي “زَيتونَة”؟”.



القصة كتب بأسلوب شيق ولغة سلسة ، تحمل في طياتها رسائل انسانية وتربوية .

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