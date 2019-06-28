2019/06/28 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس استنكرت البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.واستدعت الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى السفارة في العاصمة بغداد.ووصول وزير الداخلية مقر السفارة البحرينية بعد حادثة الاعتداء.وفي أبوظبي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن “الاعتداء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين تستدعي سفيرها في بغداد بعد حادثة اقتحام السفارة وكالة خطوة برس.

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