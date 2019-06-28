2019/06/28 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يصل السفارة البحرينية في بغداد بعد اقتحامها من قبل متظاهرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة… وزير الداخلية يصل السفارة البحرينية في بغداد بعد اقتحامها من قبل متظاهرين وكالة خطوة برس.

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