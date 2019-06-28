3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الجمعة

2019/06/28 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 صراع الاستقرار بين المملكة وإيران يرسم مستقبل الشرق الأوسط نموذج الدولة أم فوضى الميليشيا؟ افتتاحية الرياض السعودية يبدو أن مستقبل أمن منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على التنافس والصراع المحموم بين نموذجين للنظام الإقليمي؛ الأول يرتكز على تعزيز منظومة الاستقرار وتمثله السعودية التي ترى أن مصلحتها القومية تتحقق عبر دعم وترسيخ هذا النموذج،...

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