2019/06/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية تدين الاعتداء على سفارة البحرين وتؤكد رفضها لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة العراقية تدين الاعتداء على سفارة البحرين وتؤكد رفضها لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وكالة خطوة برس.

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