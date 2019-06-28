2019/06/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يأمر بالتحقيق مع آمر قوة حماية السفارة البحرينية في بغداد

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