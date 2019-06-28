الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها ببغداد بعد اقتحام مبنى السفارة

2019/06/28 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قالت الخارجية البحرينية، مساء اليوم الخميس، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى سفارتها في العراق.

وأفادت الخارجية في بيان بأن مملكة

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