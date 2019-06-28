استشهاد فلسطيني برصاص الكيان الصهيوني في القدس الشرقية

2019/06/28 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت شرطة الكيان الصهيوني أنّها أطلقت النار في القدس الشرقية على فلسطيني إثر مهاجمته عناصرها بمفرقعات نارية، ما أدّى لإصابته بجروح، في حين

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