بدأت المرحلة الثالثة لعمليات فتح وتنقيب المقابر الجماعية الايزيدية

2019/06/28 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ كوجو قال مراسل ايزيدي 24 في مدينة شنگال ان المرحلة الثالثة لعمليات فتح وتنقيب المقابر الجماعية الايزيدية بدات في قرية كوجو جنوب القضاء.و ذكر مراسلنا هناك بان صباح يوم امس الخميس 27.06.2019، باشرت الفرق الوطنية والدولية المشكلة لفتح وتنقيب المقابر الجماعية أعمالها في قرية كوجو جنوب قضاء شنگال و اشار …

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