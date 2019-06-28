متظاهرون عراقيون غاضبون يقتحمون السفارة البحرينية ويرفعون العلم الفلسطيني ويحرقون العلمين الامريكي والاسرائيلي احتجاجا على ” ورشة المنامة “

2019/06/28 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت قناة الانوار الثانية الفضائية ٫ اخبارا عاجلة مساء اليوم الخميس من مراسلها في منطقة المنصور في العاصمة بغداد اشارت الى اقتحام متظاهرين غاضبين مبنى السفارة البحرينية وقام المتظاهرون برفع العلم الفلسطيني احتجاجا على استضافة النظام الحاكم في البحرين لمؤتمر ورشة المنامة ٫ وهو المؤتمر المهتم بتسويق الجانب الاقصاادي لصفقة القرن لمصادرة ما تبقى من …

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