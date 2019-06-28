اقتحام السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/28 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اقتحم متظاهرون،اليوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة وبعضهم متسور جدران السفارة، وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وعبر السفير السعودي السابق في العراق، ثامر السبهان، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، وقال على حسابه في تويتر: “ما يحدث الان لسفارة مملكة البحرين في بغداد أمر مؤسف للغاية”.

ورفع مقتحمو السفارة البحرينية في بغداد لافتات منددة بورشة المنامة التي عقدت مؤخرًا في البحرين لطرح الجزء الاقتصادي من خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط تواجه رفضا عربيا واسع النطاق.

وقال مصدر أمني لـ”كلكامش برس”، إن “المنطقة تشهد الان انتشاراً امنياً كثيفاً قرب السفارة والبدء بقطع الطرق المؤدية اليها”.

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