2019/06/28 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن مشكلة كبيرة ستحصل في 30 حزيران الجاري بسبب ارتباطات دولية لموظفين في البنك المركزي.وقال السوداني في مداخلة له بمجلس النواب وبحسب بيان له تلقته “كلكامش برس”، إن “مشكلة كبيرة ستحصل في 30 حزيران، وليست داخلية فقط، بل مع المؤسسات الدولية”.

واضاف ان “البنك الدولي ارسل كتابا الى الحكومة يستفسر عن موقف الوكلاء والمدراء والمستشارين في البنك المركزي المعنين بالتفاوض والحضور للاجتماعات الدولية مع هذه المؤسسات، وما هو مصير تواقيعهم والتزاماتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن مشكلة كبيرة ستحصل في 30 حزيران الجاري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن مشكلة كبيرة ستحصل في 30 حزيران الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).