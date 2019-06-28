2019/06/28 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعرب عن اسفه لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى السفارة البحرينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/28 | 00:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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