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البحرين تستدعي سفيرها لدى العراق للتشاور بعد اقتحام مبنى السفارة في بغداد


البحرين تستدعي سفيرها لدى العراق للتشاور بعد اقتحام مبنى السفارة في بغداد
2019/06/28 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البحرين تستدعي سفيرها لدى العراق للتشاور بعد اقتحام مبنى السفارة في بغداد

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