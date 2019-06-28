الحكومة العراقية تصدر بيانا بشأن حادثة اقتحام السفارة البحرينية

2019/06/28 | 01:09

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الحكومة العراقية بياناً ، الجمعة 28 حزيران 2019، بشأن حادثة اقتحام السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين عبروا عن رفضهم لاقامة ورشة المنامة الخاصة بصفقة القرن لانهاء الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على الاراضي البحرينية.

وقال الحكومة في بيانها "تعرب الحكومة عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27 /6 / 2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".

واضافت ان " الاجهزة الامنية اتخذت كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء".

وتابعت ان " الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها".

وأمر وزير الداخلية، ياسين طه الياسري، الجمعة (28 حزيران 2019)، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أمر قوة حماية السفارة البحرينية، فيما شدد على أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.وقال المتحدث بأسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية ومن مقر سفارة البحرين في بغداد، شدد على ثلاثة نقاط، اولها، أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولا يسمح بتجاوزه تحت اي ظرف".واضاف: أنه "تم القبض على 54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة".واشار الى أن "وزير الداخلية قام بتشكيل مجلس تحقيقي، بحق أمر قوة الحماية الخاصة بسفارة البحرين لتقصيره بالواجب".

بغداد اليوم - بغداد

دانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، اقتحام السفارة البحرينية في بغداد.

وقالت الخارجية في بيان، إنها "تدين اقتحام السفارة البحرينية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، قد أمر الخ

بغداد اليوم - بغداد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن "الاعتداء على سفارة البحرين (مساء الخميس) تصعيد خطير".

واعتبر قرقاش في تغريدة على تويتر، أن "الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في ب

بغداد اليوم - بغداد

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، سفيرها من بغداد على خلفية التظاهرات امام سفارتها في العاصمة.

وقالت الخارجية إنها "تستنكر الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من

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