2019/06/28 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس في خطوة نادرة أعلن الجنرال شارون أفيك المدعي العسكري الإسرائيلي العام، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، عن اتخاذ قرار يقضي بشطب لائحة الاتهام التي كانت النيابة العسكرية العامة قد قدمتها بحق المواطن الفلسطيني، محمود قطوسه، ابن قرية دير قديس، متّهمةً إياه بتنفيذ جريمة اغتصاب طفلة يهودية تبلغ من العمر سبع سنوات.وتصدرت تفاصيل هذه القضية واجهات الاعلام اليهودي بكل قنواته، وتحوّلت إلى مسألة رأ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد بولس - في موديعين والعفولة وكرم السلام، العنصرية واحدة والفاشية لا تتجزأ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد بولس - في موديعين والعفولة وكرم السلام، العنصرية واحدة والفاشية لا تتجزأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).