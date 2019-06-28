الحكومة تؤكد رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها

2019/06/28 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية"واع" بيان الحكومة العراقية بشأن احداث اقتحام مبنى السفارة البحرينية في بغداد

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