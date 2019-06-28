الداخلية العراقية تعلن اعتقال 54 شخصا ممن اقتحموا سفارة البحرين في بغداد

2019/06/28 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، عن القبض على 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين.

واقتحموا متظاهرون مساء الخميس

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