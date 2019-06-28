الياسري: امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولايسمح بتجاوزه تحت اي ظرف

2019/06/28 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، أن امن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط احمر ولايسمح بتجاوزه تحت اي ظرف.

جاء ذلك خلال زيارته للسفارة البحرينية

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