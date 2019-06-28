اعتقال 54 من مقتحمي السفارة البحرينية

2019/06/28 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، ان القوات الامنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية....

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