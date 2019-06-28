اللواء سعد معن : القبض على 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين

2019/06/28 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء سعد معن : القبض على ٥٤ شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين

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