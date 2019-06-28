4 محافظات عراقية تسجل درجات حرارة تفوق الـ50 مئوية

2019/06/28 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أربع محافظات عراقية امس الخميس، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة فاقت الـ50 درجة مئوية فوق الصفر.وتعيش محافظات البصرة والديوانية وذي قار وميسان معدلات وصفت بـ”الخطرة” نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة فيها.ومن المتوقع أيضا أن تسجل محافظات جنوبية أخرى ارتفاعا مماثلا لدرجات الحرارة التي تصل أو تفوق الخمسين درجة مئوية فوق الصفر،...

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