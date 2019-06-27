الفياض يزور مركز الرافدين للحوار (صور)

2019/06/28 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف الأشرف.وقال موفدنا، إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض زار، مساء اليوم، مركز الرافدين للحوار بحضور عدد من الشخصيات الدينية والحكومية بالاضافة لعدد من القيادات الأمنية في محافظة النجف الاشرف.وأضاف، أن الفياض القى كلمة خلال الزيارة تطرق فيها الى ...

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