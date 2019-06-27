الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش عقب انفجار عبوة ناسفة جنوب سامراء

2019/06/28 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، عملية دهم وتفتيش عقب انفجار عبوة ناسفة جنوب سامراء.وقال موفدنا ان، قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي نفذت، مساء اليوم عملية دهم وتفتيش في منطقة تل الذهب التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.واضاف الموفد ان، العملية نفذت عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة ...

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