داعش الارهابي يدعي ان العراق الأكثر عمليات وعدد القتلى في الاسبوع الماضي بين كل دول العالم

2019/06/28 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي في انفوغراف نشره في صحيفته النبأ التي تم تفجيرها في 11 نيسان الماضي ان العراق احتل المرتبة الاولى بعدد العمليات والقتلى والجرحى بين دول العالم وقال ان 30 عملية اجرامية في العراق من بين 60 عملية في دول العالم وان 89 عراقيا سقطوا بين قتيل وجريح في اسبوع واحد

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