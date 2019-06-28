سوق العراق المالي يغلق منخفضاً.. و{81} صفقة على اسهم {6} شركات

2019/06/28 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق سوق العراق للأوراق المالية امس الخميس، على انخفاض بنسبة {0.39}، متوقفًا عند {495.64} نقطة.وكانت المؤشرات البقية كما في أدناه: 1.بلغ عدد الاسهم المتداولة {1,413,156,110} سهم .2.بلغت قيمة الاسهم {1,585,185,653} دينار .3.اغلق مؤشر الأسعار ISX 60 في جلسة اليوم على {495.64} نقطة منخفضا بنسبة{0.39} عن اغلاقه في الجلسة السابقة...

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