2019/06/28 | 01:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اغلق سوق العراق للأوراق المالية امس الخميس، على انخفاض بنسبة {0.39}، متوقفًا عند {495.64} نقطة.
وكانت المؤشرات البقية كما في أدناه: 1.
بلغ عدد الاسهم المتداولة {1,413,156,110} سهم .
2.
بلغت قيمة الاسهم {1,585,185,653} دينار .
3.
اغلق مؤشر الأسعار ISX 60 في جلسة اليوم على {495.64} نقطة منخفضا بنسبة{0.39} عن اغلاقه في الجلسة السابقة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق المالي يغلق منخفضاً.. و{81} صفقة على اسهم {6} شركات) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكانت المؤشرات البقية كما في أدناه: 1.
بلغ عدد الاسهم المتداولة {1,413,156,110} سهم .
2.
بلغت قيمة الاسهم {1,585,185,653} دينار .
3.
اغلق مؤشر الأسعار ISX 60 في جلسة اليوم على {495.64} نقطة منخفضا بنسبة{0.39} عن اغلاقه في الجلسة السابقة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق المالي يغلق منخفضاً.. و{81} صفقة على اسهم {6} شركات) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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