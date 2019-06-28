نجل رئيس تونس يكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالده

2019/06/28 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، إن صحة والده بدأت تتحسن إثر "الوعكة الحادة" التي تعرض لها امس الخميس، ونقل على إثرها

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