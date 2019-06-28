اكتشاف أكبر طائر في العالم.. بوزن الدب القطبي وأطول 3 مرات من النعامة

2019/06/28 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشير دراسة جديدة إلى أنه كان يوجد طائر أكبر ثلاث مرات من النعامة وبنفس وزن الدب القطبي كامل النمو، حيث يشير اكتشاف في

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