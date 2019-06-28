أول رد فعل رسمي من العراق على احداث السفارة البحرينية

2019/06/28 | 01:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بيانا بشأن احداث السفارة البحرينية في بغداد....

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