عبد المهدي والامارات والسعودية يدينون الهجوم على السفارة الامريكية

2019/06/28 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرعادل عبد المهدي، الجمعة، بيانا بشأن احداث السفارة البحرينية في بغداد.وقال ان “الحكومة تعرب عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم امس، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.واضاف ان “الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك...

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