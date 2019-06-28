النفط يستبق قمة العشرين واجتماع أوبك على ارتفاع

2019/06/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صعدت أسعار النفط بفعل توقعات بأن منظمة أوبك ستمدد اتفاقية خفض الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر

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