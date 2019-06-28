موريتانيا عن قطع الإنترنت: عندما يتعلق الأمر بالأمن فلا وقت للكماليات

2019/06/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم الأهمية التي توليها بلاده للحفاظ على الأمن.

وعلق الناطق الموريتاني على قطع

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