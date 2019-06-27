2019/06/28 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y9yNM-Cxz5Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. نعيم صدام - 2019/6/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. نعيم صدام - 2019/6/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).