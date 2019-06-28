صحيفة العراق تنشر صور الامريكيين اللذين شاركا بغزو العراق وقتلا بنيران طالبان بافغانستان ترجمة خولة الموسوي

2019/06/28 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرقيب.مايكل ب.رايلي و الرقيب.جيمس ج.جونستون هما من قتلا بنيران طالبان في أفغانستان يوم الأربعاء. في عمليات قتالية في مقاطعة أوروزجان لدعم حراسة عملية الحرية.وُلد رايلي ، 32 عامًا ، في هايلبرون بألمانيا ، ولِد جونستون ، البالغ من العمر 24 عامًا ، في ترومانسبورغ ، نيويورك ، وانضم إلى الجيش...

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