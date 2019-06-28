نحن ننسى وهم لاينسون!الصراع على أشدة بين مرشحي الرئاسة الامريكية من كان مع غزو العراق ومن كان ضده ترجمة خولة الموسوي

2019/06/28 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشتد الصراع هذه الايام بين المرشحين الاثني عشر من حزب اوباما للفوز بالرئاسة الامريكية بين من كان مع التصويت على قرار الكونغرس في مجلس الشيوخ رقم 237 في عام 2002 حيث نال الاغلبية لصالح غزو العراق وتمثل أصوات نعم 75 ٪ من سكان البلاد عن طريق تقسيم سكان كل ولاية إلى أعضاء مجلس الشيوخ المصوتين....

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