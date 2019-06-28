ترامب يعلق على ايران:لا داعي للعجلة

2019/06/28 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه “لا داعي للعجلة” بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.وصرح ترامب في اوساكا حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين “لدينا كثير من الوقت.لا داعي للعجلة، يمكنهم اخذ وقتهم.لا يوجد إطلاقا أي ضغط”.أضاف “نأمل...

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