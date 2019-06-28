كاظم حبيب - نظرات في كتاب: -مقالة في السفالة- للدكتور فالح مهدي - الحلقة التاسعة عشرة - أكردة الحزب الشيوعي العراقي وهزال القيادة

2019/06/28 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب كتب الأستاذ الدكتور فالح مهدي يقول بأن "أول من انتبه إلى حقيقة، إن معظم قادة الحزب الشيوعي كانوا من الأكراد هو حنا بطاطو حسب علمنا، لقد انتبه ذلك الباحث الشريف من أن مذابح كركوك التي اتهم بها الشيوعيون في بداية الستينيات من القرن المنصرم كانت من صنيعة الأكراد المتطرفين".ثم يواصل قوله فيكتب: "لقد كان من نتائج أكردة الحزب الشيوعي في بداية الستينيات من القرن المنصرم، أن خرج الحزب الشيوعي من شعار الأ......

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