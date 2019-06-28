حيمي شليف - -في الوقت الذي كنتم فيه نيامًا

2019/06/28 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حيمي_شليف *معسكر اليسار ينظر الى الفرصة المتكررة وغير المتوقعة لاسقاط نتنياهو وانقاذ سلطة القانون والديمقراطية، كصداع*بالنسبة لمعظم مصوتي الوسط- يسار، باستثناء الطموحين، الانهزاميين أو المقموعين بصورة مزمنة، توجد طقوس ثابتة قبل الانتخابات الجديدة.أولا، يرددون بهدوء أنه لا يوجد احتمال، بعد ذلك يميلون الى الاعتقاد بأنه رغم ذلك، في يوم الانتخابات ينفعلون رغم كل التحذيرات المسبقة.وفيما بعد تأتي نش......

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